2019-09-17T22:43:44+03:00
В мире

Сноуден назвал внешнюю политику России самой независимой в Европе

В интервью немецкому изданию бывший сотрудник АБН порассуждал, в какой стране «политическому разоблачителю» могут предоставить убежище
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сноуден рассчитывает вернуться в СШАСноуден рассчитывает вернуться в СШАФото: REUTERS
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Эдвард Сноуден в интервью немецкому изданию сообщил, что из всех европейских государств только у России свободная политика, чтобы предоставить ему убежище. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности сообщил, что в других странах опасаются ответных мер США. Интервью опубликовано изданием ZEIT ONLINE.

- Немного грустно и очень поучительно, что во всей Европе, по всей видимости, есть только одна страна, у которой внешняя политика в достаточной степени независима для того, чтобы американский разоблачитель мог быть услышан, -сказал Сноуден.

Политический разоблачитель уверен, что предоставление таким как он убежища не должны рассматривать, как «враждебное действие».

Бывший шпион ранее заявлял, что хочет вернуться в США, чтобы добиваться справедливого суда. В Америке в свою очередь его уже "ждут" - власти страны подали на Сноудена иск в суд. Его обвиняют в возглашении данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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