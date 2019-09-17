Власти США подали иск против Эдварда Сноудена из-за его мемуаров «Permanent Record»

СЕГОДНЯ 21:26 2019-09-17T21:31:18+03:00

Сноуден сообщил, что хотел бы вернуться в США Фото: REUTERS

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Соединенные штаты подали иск в суд против бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Его обвиняют в разглашении информации, которую он согласно подписанному в период работы в министерстве юстиции, не имел права сообщать никому. Как сообщает Reuters, причиной обращения в суд со стороны США стала книга Сноудена «Permanent Record».

- Сноудена в 2013 году слил секретные документы о телефонном и интернет-наблюдении в США, - сообщают в издании.

В министерстве юстиции США сообщают, что автор мемуаров должен был перед публикацией книги передать ее в разведывательные органы для проверки.

Теперь в ведомстве определяют, сколько Сноуден заработал на этом издании. Экс-шпион ранее заявил, что причиной, побудившей опубликовать секретные материалы, стало США к законам страны.

Ранее, в интервью CBS «This Morning» бывший шпион признался, что его конечная цель – вернуться в США. Он рассчитывает на справедливый суд.

ИСТОЧНИК KP.RU