Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года

СЕГОДНЯ 00:26 2019-09-18T00:33:17+03:00

Если Пекин не подпишет соглашение до этого времени и республиканец останется президентом США, то он ужесточит условия сделки

Изменить размер текста: A A

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Китаю ужесточить условия торгового соглашения, если Пекин не подпишет его до 3 ноября 2020 года – президентских выборов в Соединенных Штатах. В случае, если он победит и останется президентом США на второй срок, разумеется.

Американский лидер заявил журналистам, что заключить сделку с Поднебеснолй, возможно, удастся «до выборов или через день после выборов».

«Если это (произойдет) после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает», - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что власти КНР уже начали закупать американскую сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, чего и добивался Вашингтон на торговых переговорах, потому что верят в его победу на грядущих выборах.

«Китай думает, что я с легкостью одержу победу. И они обеспокоены, так как я им сказал, что после выборов это будет намного хуже чем сейчас. Я им это сказал. Хотели ли бы они победы кого-то другого? Абсолютно!» - приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, он еще в мае советовал Пекину не тянуть с заключением американо-китайского торгового соглашения, грозив значительным ухудшением условий сделки для КНР после президентских выборов в США.

ИСТОЧНИК KP.RU