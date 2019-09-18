Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Китаю ужесточить условия торгового соглашения, если Пекин не подпишет его до 3 ноября 2020 года – президентских выборов в Соединенных Штатах. В случае, если он победит и останется президентом США на второй срок, разумеется.
Американский лидер заявил журналистам, что заключить сделку с Поднебеснолй, возможно, удастся «до выборов или через день после выборов».
«Если это (произойдет) после выборов, то речь с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает», - подчеркнул Трамп.
Он отметил, что власти КНР уже начали закупать американскую сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, чего и добивался Вашингтон на торговых переговорах, потому что верят в его победу на грядущих выборах.
«Китай думает, что я с легкостью одержу победу. И они обеспокоены, так как я им сказал, что после выборов это будет намного хуже чем сейчас. Я им это сказал. Хотели ли бы они победы кого-то другого? Абсолютно!» - приводит слова Трампа ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, он еще в мае советовал Пекину не тянуть с заключением американо-китайского торгового соглашения, грозив значительным ухудшением условий сделки для КНР после президентских выборов в США.
ИСТОЧНИК KP.RU