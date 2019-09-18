Россия сократила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Россия продолжила сокращать инвестиции в государственные ценные бумаги Соединённых Штатов. В июле уровень вложений снизился на 2,35 миллиарда долларов и составляет 8,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в данных американского Минфина.
Ведомство сообщает, что на долгосрочные американские бумаги приходятся 6,239 миллиарда и 2,262 — на краткосрочные.
Крупнейшим держателем американских бумаг второй месяц подряд остаётся Япония с долей вложений в 1,131 триллиона долларов. Россия не входит даже в топ-30 инвесторов.
Отметим, что с весны прошлого года наша страна существенно сокращала вложения в американский госдолг, при этом в сентябре и октябре было зафиксировано небольшое наращивание.
Напомним, что государственный долг США увеличился более чем на два триллиона долларов за два года президентства Дональда Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU