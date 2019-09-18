2019-09-18T13:47:44+03:00
Экономика

Россия сократила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

С весны прошлого года Москва существенно сокращала закупку американских бумаг
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В июле Россия сократила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларовВ июле Россия сократила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Россия продолжила сокращать инвестиции в государственные ценные бумаги Соединённых Штатов. В июле уровень вложений снизился на 2,35 миллиарда долларов и составляет 8,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в данных американского Минфина.

Ведомство сообщает, что на долгосрочные американские бумаги приходятся 6,239 миллиарда и 2,262 — на краткосрочные.

Крупнейшим держателем американских бумаг второй месяц подряд остаётся Япония с долей вложений в 1,131 триллиона долларов. Россия не входит даже в топ-30 инвесторов.

Отметим, что с весны прошлого года наша страна существенно сокращала вложения в американский госдолг, при этом в сентябре и октябре было зафиксировано небольшое наращивание.

Напомним, что государственный долг США увеличился более чем на два триллиона долларов за два года президентства Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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