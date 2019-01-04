При Трампе госдолг США вырос более чем на $2 триллиона
За два года президентства Дональда Трампа государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем на два триллиона долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Министерства финансов США.
Отмечается, что в начале правления нынешнего главы Белого дома американкой госдолг слегка сократился, но после налоговой реформы в конце 2017 года снова стал стремительно увеличиваться и на сегодняшний день составляет 21,974 триллиона долларов.
Как уже писал сайт kp.ru, еще во время своей избирательной кампании в 2016 году Дональд Трамп обещал решить проблему гигантского государственного долга страны за восемь лет – два президентских срока. Тогда госдолг США превышал 19 триллионов долларов.
Однако всего за год его президентства долги страны выросли на 544 миллиардов долларов и продолжают расти, достигая всё новых рекордных отметок.