2019-09-18T14:45:10+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова

Дмитрий Песков сказал, что администрация президента не является адресатом для подобных воззваний [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Кремль не может влиять на приговор судаПесков: Кремль не может влиять на приговор судаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку Устинова.

«По сути, юридически, безусловно, в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни президент, ни администрация не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль «принял позицию, которую заняли те или иные люди, к сведению», но прежде всего необходимо дождаться итогов апелляции.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что президент России Владимир Путин получает информацию по всем резонансным делам.

Напомним, за нападение на бойца ОМОН на в несанкционированных митингах в Москве 3 августа Тверской суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Театральная общественность начала акцию в поддержку начинающего актера.

Задержание Павла Устинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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