В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова
Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку Устинова.
«По сути, юридически, безусловно, в данном случае администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни президент, ни администрация не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд», - сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Кремль «принял позицию, которую заняли те или иные люди, к сведению», но прежде всего необходимо дождаться итогов апелляции.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что президент России Владимир Путин получает информацию по всем резонансным делам.
Напомним, за нападение на бойца ОМОН на в несанкционированных митингах в Москве 3 августа Тверской суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Театральная общественность начала акцию в поддержку начинающего актера.
Задержание Павла Устинова.
ИСТОЧНИК KP.RU