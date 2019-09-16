2019-09-16T15:47:20+03:00
Общество

За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии

Показания против него дали коллеги потерпевшего, к материалам дела приобщили съемку с камер наблюдения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападение произошло 3 августаНападение произошло 3 августаФото: Олег ЗОЛОТО
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Тверской суд вынес приговор по делу Павла Устинова – его признали виновным в нападении на сотрудника ОМОН и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Напомним, Устинов участвовал в несанкционированных митингах в Москве 3 августа. Как передает ТАСС, свою вину подсудимый не признал. Тем не менее, против Устинова дал показания сотрудник ОМОНа, которому по версии следствия участник митинга вывихнул плечо при задержании.

Факт нападения подтвердили сослуживцы пострадавшего Росгвардеййца. К материалам дела приложили запись с камер наблюдения. По факту случившегося Управление Росгвардии проводило внутреннюю проверку – вины сотрудников не нашли, их действия при задержании не нарушали закона, сообщили представители учреждения.

- Суд пришел к выводу, что подсудимый Устинов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 318 УК РФ -применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья, - приводит слова судьи Алексея Криворучко «ТАСС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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