2019-09-18T23:33:20+03:00
Происшествия

В Колумбии уничтожили два беспилотника, начиненных взрывчаткой

Их обнаружили на западе страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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На западе Колумбии сотрудники Вооруженных сил обнаружили два беспилотника, которые были начинены взрывчаткой. Опасную находку уничтожили.

По данным местных СМИ, инцидент произошел во вторник во второй половине дня в муниципалитете Тумако, расположенном в западном департаменте Нариньо. Обнаружить беспилотники удалось благодаря данным разведки. Дроны нашли в джунглях, на каждом из них было по 300 граммов взрывчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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