В Колумбии уничтожили два беспилотника, начиненных взрывчаткой
Их обнаружили на западе страны
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На западе Колумбии сотрудники Вооруженных сил обнаружили два беспилотника, которые были начинены взрывчаткой. Опасную находку уничтожили.
По данным местных СМИ, инцидент произошел во вторник во второй половине дня в муниципалитете Тумако, расположенном в западном департаменте Нариньо. Обнаружить беспилотники удалось благодаря данным разведки. Дроны нашли в джунглях, на каждом из них было по 300 граммов взрывчатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU