2019-09-19T15:35:04+03:00
Политика

Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину

Арсен Аваков решил дать Алексею Белько шанс на "нормальную жизнь" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен АваковФото: ТАСС
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков планирует взять на поруки сержанта Алексея Белько, который был задержан накануне вечером за угрозу взорвать мост через Днепр в Киеве. Глава ведомства решил дать мужчине второй шанс на "нормальную жизнь" после того, как узнал его историю.

Сайт kp.ru писал, что Белько сам позвонил в полицию в минувшую среду, 18 сентября, сообщив о якобы заложенных на ряде объектов бомбах и своем местонахождении. Его обнаружили на мосту через Днепр в салоне белого автомобиля.

Мужчина был вооружен и даже несколько раз выстрелил в воздух. Движение по мосту было перекрыто и близлежащую станцию метро закрыли. После того, как на место инцидента приехали силовики на бронетранспортерах, Белько сдался. Позже оказалось, что он находился под воздействием наркотиков.

Допрос Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост в Киеве.

В ходе допроса бывший старший сержант признался, что хотел быть инструктором по стрельбе, но руководство воинской части не выполнило обещание. Более того, Алексея уволили, по его же словам, из-за нежелания поддаваться на провокации. Последние недели экс-военнослужащий жил в машине.

"Это неправильный поступок, но для себя я нашел такой выход, потому что я честный человек и не хочу жить такой жизнью", - сказал Белько в ходе допроса.

Аваков, выслушав историю мужчины, решил ходатайствовать о минимальном наказании для него.

"Это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит", - написал министр у себя на странице в Facebook.

Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, сдался правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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