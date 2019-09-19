Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков планирует взять на поруки сержанта Алексея Белько, который был задержан накануне вечером за угрозу взорвать мост через Днепр в Киеве. Глава ведомства решил дать мужчине второй шанс на "нормальную жизнь" после того, как узнал его историю.
Сайт kp.ru писал, что Белько сам позвонил в полицию в минувшую среду, 18 сентября, сообщив о якобы заложенных на ряде объектов бомбах и своем местонахождении. Его обнаружили на мосту через Днепр в салоне белого автомобиля.
Мужчина был вооружен и даже несколько раз выстрелил в воздух. Движение по мосту было перекрыто и близлежащую станцию метро закрыли. После того, как на место инцидента приехали силовики на бронетранспортерах, Белько сдался. Позже оказалось, что он находился под воздействием наркотиков.
Допрос Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост в Киеве.
В ходе допроса бывший старший сержант признался, что хотел быть инструктором по стрельбе, но руководство воинской части не выполнило обещание. Более того, Алексея уволили, по его же словам, из-за нежелания поддаваться на провокации. Последние недели экс-военнослужащий жил в машине.
"Это неправильный поступок, но для себя я нашел такой выход, потому что я честный человек и не хочу жить такой жизнью", - сказал Белько в ходе допроса.
Аваков, выслушав историю мужчины, решил ходатайствовать о минимальном наказании для него.
"Это и наша с вами ответственность тоже ... Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит", - написал министр у себя на странице в Facebook.
Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, сдался правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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