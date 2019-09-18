2019-09-18T18:03:54+03:00
В мире

В Киеве неизвестный грозится взорвать мост через Днепр

Мужчина открыл стрельбу, полиция организует спецоперацию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Движение по мосту закрылиДвижение по мосту закрылиФото: Кадр видео
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Полиция Киева проводит спецоперацию по задержанию мужчины, который грозится взорвать центральный мост «Метро» через Днепр. Сообщение с угрозами поступило в один из полицейских участков. На место выдвинулись несколько машин спецслужб, чтобы выяснить, действительно ли на мосту находится человек. При появлении стражей порядка мужчина открыл стрельбу.

Украинские СМИ пишут, что движение по мосту заблокировано. Остановлено и киевское метро, пути которого проходят по мосту.

- Участок от станции «Дарница» до станции «Крещатик2 (красная линия) проверяется специалистами, - приводит сообщение пресс-службы киевского метрополитена издание DonPress

Мужчина несколько раз выстрелил в воздух. На мосту проходит спецоперация. По предварительным данным неизвестный приехал на середину моста на личном автомобиле. Машину он оставил прямо на проезжей части. Личность человека, который сообщил о минировании объекта, пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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