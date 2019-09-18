В Киеве задержали мужчину, грозившегося взорвать мост через Днепр
Сотрудники украинской полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать мост «Метро» в Киеве. Днем 18 сентября телефонный террорист сам позвонил в полицию. Он назвал ряд объектов, в которых с его слов заложена бомба. Звонивший сообщил, то будет находиться на мосту через Днепр. Когда к месту прибыли сотрудники полиции, то увидели оставленную на проезжей части белую машину, а рядом человека с оружием. В киевском МВД подтвердили, что злоумышленник несколько раз стрелял в воздух.
Движение по мосту для автомобилей и метро закрыли в целях безопасности.
Несколько минут назад мужчина был задержан силовиками. Его доставят в участок.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с "минером" была налажена телефонная связь. В полиции подозревают - мужчина находился в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU