2019-09-18T20:22:13+03:00
В мире

В Киеве задержали мужчину, грозившегося взорвать мост через Днепр

Неизвестный позвонил днем 18 сентября в полицию и сообщил, что планирует устроить сразу несколько взрывов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сотрудники украинской полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать мост «Метро» в Киеве. Днем 18 сентября телефонный террорист сам позвонил в полицию. Он назвал ряд объектов, в которых с его слов заложена бомба. Звонивший сообщил, то будет находиться на мосту через Днепр. Когда к месту прибыли сотрудники полиции, то увидели оставленную на проезжей части белую машину, а рядом человека с оружием. В киевском МВД подтвердили, что злоумышленник несколько раз стрелял в воздух.

Движение по мосту для автомобилей и метро закрыли в целях безопасности.

Несколько минут назад мужчина был задержан силовиками. Его доставят в участок.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с "минером" была налажена телефонная связь. В полиции подозревают - мужчина находился в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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