2019-09-19T16:48:49+03:00
В мире

Премьеру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности в гриме темнокожего

После публикации снимка из школьного журнала оппозиция обвинила Джастин Трюдо в расизме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьеру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давностиПремьеру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давностиФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности из журнала частной школы West Point Grey Academy в Ванкувере.

Накануне, журнал The Time опубликовал фото, на котором канадский премьер запечатлен в тюрбане с коричневым гримом на лице. Так называемый «блэкфейс» (грим, который наносят белые люди для имитации людей другой расы) считается крайне расистским жестом. Оппозиция обвинила Трюдо в расизме.

The Time опубликовал фото, на котором канадский премьер запечатлен в тюрбане с коричневым гримом на лице.

The Time опубликовал фото, на котором канадский премьер запечатлен в тюрбане с коричневым гримом на лице.

Отметим, что сейчас Канада готовится к внеочередным выборам 21 сентября. Ранее канадский премьер объявил о роспуске парламента.

Как писал сайт kp.ru, за три дня до выборов, 18 сентября, Комиссар по выборам Канады Ив Котэ заявила об опасности иностранного вмешательства в выборный процесс. По ее словам, опасность представляют Россия, Северная Корея и Китай. Чтобы обезопасить выборный процесс, комиссия по выборам наняла частных детективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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