2019-09-18T21:56:51+03:00
Политика

CBC: Канадцы опасаются вмешательства в выборы со стороны России и Китая

Комиссар по выборам Канады Ив Котэ сделал заявление об иностранном вмешательстве в парламентские выборы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер министр Канады Джастин ТрюдоПремьер министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Канада готовится к выборам 21 сентября. Ранее премьер Джастин Трюдо сообщил о роспуске парламента. Однако, в стране опасаются иностранного вмешательства в выборный процесс. Об этом 18 сентября заявил Комиссар по выборам Канады Ив Котэ.

- Для нас, как для полицейских сил, занимающихся вопросами избирательного процесса, трудность расследования может заключаться в том, что лица, которые пытаются получить информацию о них, могут находиться за тысячи километров - в Санкт-Петербурге, Северной Корее или Китае, - заявил он телеканалу CBC.

Недавно в Канаде прошли выборы в региональные парламенты. Ив Котэ признал, что никаких признаков иностранного вмешательства зафиксировано не было. Тем не он не исключает, что 21 сентября ситуация может быть другой. В числе стран, вмешательства которых он опасается, была Россия, КНДР и Китай. Чтобы обезопасить выборный процесс, комиссия по выборам наняла частных детективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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