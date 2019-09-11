Премьер Канады Трюдо сообщил о роспуске Парламента

СЕГОДНЯ 21:54 2019-09-11T21:55:20+03:00

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Премьер-министр Канада Джастин Трюдо объявил о начале предвыборной кампании. Он попросил губернатора о роспуске парламента. Новый состав изберут народным голосованием 21 октября. Как сообщают в твиттер местное издание CP24, генерал-губернатор принял просьбу о роспуске парламента.

- Эти выборы дадут канадцам «шанс проголосовать за ту Канаду, в которой они хотят жить», -цитирует слова Трюдо CP24.- канадцев есть реальный выбор. Вернемся ли мы к провальной политике прошлого или продолжим двигаться дальше? Это ясно.

Трюдо пообещал не участвовать в политических атаках в ходе предвыборной кампании. Ранее он выступал с предложениями заключить торговую сделку с Великобританией. Премьер-министром страны Трюдо стал в 2015 году. Он потомственный чиновник, родился в семье старого премьер-министра Канады, Жозефа Филиппа Пьера Ива Эллиота Трюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU