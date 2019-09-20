2019-09-20T18:09:13+03:00
Общество

В Минтрансе выступили за сохранение профессиональных праздников

Ранее сообщалось, что некоторые знаменательные дни могут отменить
Елена АКИМОВА
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В Минтрансе уверены, что нельзя отменять День железнодорожникаВ Минтрансе уверены, что нельзя отменять День железнодорожникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Минтрансе оценили перспективу отмены рада профессиональных праздников, в том числе Дня железнодорожника. Это может произойти в рамках «регуляторной гильотины».

Проанализировав данную новость в ведомстве заявили, что выступают за сохранение старейших отраслевых праздников.

- Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников, — сказали RT в ведомстве.

Сейчас инициатива находится в стадии обсуждения. Без своих профессиональных праздников могут остаться железнодорожники, воздушный флот, сотрудники радиостанций.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков надеется, что до таких крайностей дело не дойдет.

Общественный деятель пообещал, что со стороны профсоюзов будет ответная реакция, если действительно встанет вопрос с отменой знаменательных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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