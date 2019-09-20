2019-09-20T21:46:22+03:00
Спорт

Спортивный юрист: обжаловать решение по Кокорину в РФС бессмысленно

На тяжбу уйдет слишком много времени
Елена АКИМОВА
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Александр Кокорин скоро приступит к тренировкам в "Зените"Александр Кокорин скоро приступит к тренировкам в "Зените"Фото: Александр ГЛУЗ
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Спортивный юрист Евгений Морозов уверен, что с случае с Александром Кокориным не стоит обжаловать в Российский футбольный союз (РФС) решение не регистрировать футболиста на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отказ был получен из-за проблем с документами, но даже если бумаги в порядке, то на судебные тяжбы уйдет слишком много времени.

- Первый круг чемпионата России по футболу закончится через 10 туров, а Александру Кокорину нужно набрать форму. На это уйдет минимум два месяца, - комментирует Морозов телеканалу «360».

В целом процедура обжалования может затянуться как раз до следующего регистрационного периода

Решение об отказе в регистрации нападающего было принято 20 сентября РФС. Таким образом «Зенит» до окончания первого круга чемпионата не сможет дозаявить нападающего.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение по отказу в регистрации Александра Кокорина. Он уверен, что в интересах футбола было бы целесообразно разрешить Кокорину играть.

Игрок уже сдал тесты у спортивного врача команды, прошел проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.

Кокорин прошел медобследование в "Зените".Александр Кокорин вернулся в Петербург. Видео: Зенит-ТВ/ "Твиттер" ФК "Зенит"

ИСТОЧНИК KP.RU

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