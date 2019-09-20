Почетный президент РФС Вячеслав Колосков вступился за Кокорина, которому отказали в регистрации

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-20T18:48:16+03:00

Выход Александра Кокорина на поле в этом сезоне пока под вопросом Фото: ФК "Зенит"

Изменить размер текста: A A

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение по отказу в регистрации Александра Кокорина. Ранее комитет по статусу игроков отказал «Зениту» в участии данного игрока.

Он уверен, что в интересах футбола было бы целесообразно разрешить Кокорину играть. Тем более можно посмотреть на ситуацию под другим углом: официально отказ мотивирован тем, что сведения подали в день выхода футболистов на свободу, но регистрация в РФС завершилась накануне.

- Но ведь решение суда было известно намного раньше. Я, конечно, не юрист, но, мне кажется, в интересах футбола его надо было заявлять, — сказал Колосков RT.

Несмотря на правовые коллизии, эксперт не понимает, зачем «Зенит» пытался заявить игрока, который пока не в форме.

- Ведь очевидно, что Кокорину потребуется как минимум четыре месяца, чтобы набрать форму для того, чтобы начать играть. Тогда не ясно, зачем просить поменять правила ради игрока, который не сможет играть. Пусть тренируется, а потом играет. Этого ему никто не запретит, - заключает Колосков.

Ранее стала известна новая зарплата Кокорина в «Зените». Она будет зависеть от его результативности на поле. В клубе решили посмотреть, сможет ли игрок вернуть себе былую форму. Но мечтать об огромной зарплате Александру пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU