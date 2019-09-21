Британский рэпер извинился за выходку с «отрубленной головой» Бориса Джонсона

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-21T07:52:40+03:00

Музыкант сказал, что его песня – о современной жизни и демократии

Изменить размер текста: A A

Рэпер из Великобритании, выступающий под псевдонимом Slowthai, извинился за выступление с муляжом отрубленной головы премьер-министра страны. Напомним, музыкант вышел на сцену на вручении главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize. Он разделся по пояс и поднял «отрубленную голову» Бориса Джонсона вверх, шоу сопровождалось оскорблениями в адрес политика.

Номер оценили е все. В социальных сетях на рэпера посыпались обвинения в жестокости, аморальном поведении и даже терроризме. Британцы стали писать на странице музыканта в инстаграм, что Slowthai нужно арестовать.

В итоге рэпер пошел на попятную. Как пишет The Mirror, артист выступил с официальными извинениями:

- Реакция веселая - она показывает невежество людей. Они хотят назвать это терроризмом или подстрекательством к насилию, но это не так.

Рэпер добавил, что его выходка на сцене говорит только о том, что «демократия в стане убита».

Британский рэпер вышел на сцену с "головой Бориса Джонсона".

ИСТОЧНИК KP.RU