Британский рэпер извинился за выходку с «отрубленной головой» Бориса Джонсона
Рэпер из Великобритании, выступающий под псевдонимом Slowthai, извинился за выступление с муляжом отрубленной головы премьер-министра страны. Напомним, музыкант вышел на сцену на вручении главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize. Он разделся по пояс и поднял «отрубленную голову» Бориса Джонсона вверх, шоу сопровождалось оскорблениями в адрес политика.
Номер оценили е все. В социальных сетях на рэпера посыпались обвинения в жестокости, аморальном поведении и даже терроризме. Британцы стали писать на странице музыканта в инстаграм, что Slowthai нужно арестовать.
В итоге рэпер пошел на попятную. Как пишет The Mirror, артист выступил с официальными извинениями:
- Реакция веселая - она показывает невежество людей. Они хотят назвать это терроризмом или подстрекательством к насилию, но это не так.
Рэпер добавил, что его выходка на сцене говорит только о том, что «демократия в стане убита».
Британский рэпер вышел на сцену с "головой Бориса Джонсона".
ИСТОЧНИК KP.RU