СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-21T19:30:52+03:00

На военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы в ближайшую больницу

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В МВД Таджикистана сообщили, что на местной военной базе психически больной с ножом напал на двух российских солдат.

Военнослужащие получили ранения и были госпитализированы в ближайшую больницу в Душанбе.

- Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар,находясь вне части, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений, - сообщил источник "РИА-Новости".

По информации МВД Таджикистана, нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных. В результате нападения погибли пять бойцов коалиции «Силы демократической Сирии», а двое военнослужащих США были тяжело ранены и срочно госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU