2019-09-22T06:56:21+03:00
Туризм

Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине

По словам главы РТФО, причинами гибели россиян на турецких курортах часто становится их невнимательность и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В этом году только в Анталье умерли несколько десятков российских туристовВ этом году только в Анталье умерли несколько десятков российских туристовФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Самые частые причины гибели российских туристов в Турции – это невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жару, считает генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

Он пояснил, что россияне привыкли к тому, что дома водители пропускают пешеходов на «зебре» и чувствуют себя защищенными на дороге, но в Турции это не так, правила дорожного движения другие.

«Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП. Предупреждать о том, что в Турции при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно», - подчеркнул глава РТФО в интервью РИА Новости.

Вторая опасность, о которой, по мнению Маркова, необходимо предупреждать россиян перед поездкой на турецкие курорты – алкоголь в жару.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится», - подчеркнул он.

Эксперт советует взять за правило – никаких крепких напитков в жару даже на отдыхе. По его словам, «немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени», «наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги».

Он отметил, что важно рассказывать о печальных последствиях пьянства в жару, предложив показывать по телевизору «страшные несчастные случаи, которые происходят с пьяными туристами на отдыхе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что только в этом городе с начала сезона отпусков скончались несколько десятков российских туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство

Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МИД Ирана назвал заявление США об отправке дополнительных войск на Ближний Восток «позерством»
В партии Зеленского рассказали о несоответствии ценностей Европы и Украины
Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявили штормовое предупреждение
Полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку
Президент Колумбии заявил, что пора «покончить» с властью Мадуро в Венесуэле
США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 19, один человек погиб
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов