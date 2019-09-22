Эксперт: чаще всего российские туристы погибают в Турции по собственной вине

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-22T06:56:21+03:00

В этом году только в Анталье умерли несколько десятков российских туристов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По словам главы РТФО, причинами гибели россиян на турецких курортах часто становится их невнимательность и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков

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Самые частые причины гибели российских туристов в Турции – это невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жару, считает генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

Он пояснил, что россияне привыкли к тому, что дома водители пропускают пешеходов на «зебре» и чувствуют себя защищенными на дороге, но в Турции это не так, правила дорожного движения другие.

«Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП. Предупреждать о том, что в Турции при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно», - подчеркнул глава РТФО в интервью РИА Новости.

Вторая опасность, о которой, по мнению Маркова, необходимо предупреждать россиян перед поездкой на турецкие курорты – алкоголь в жару.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится», - подчеркнул он.

Эксперт советует взять за правило – никаких крепких напитков в жару даже на отдыхе. По его словам, «немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени», «наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги».

Он отметил, что важно рассказывать о печальных последствиях пьянства в жару, предложив показывать по телевизору «страшные несчастные случаи, которые происходят с пьяными туристами на отдыхе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что только в этом городе с начала сезона отпусков скончались несколько десятков российских туристов.

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Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU