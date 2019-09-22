СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-22T12:48:56+03:00

Скворцова: с 2023 года все льготники смогут получать лекарства бесплатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 2023 года система полного или частичного государственного возмещения позволит бесплатно получать лекарства гражданам, имеющим право на льготные препараты. Другие россияне смогут приобретать назначенные врачом лекарства по дифференцированной системе скидок. Об этом сообщила министр здравоохранение РФ Вероника Скворцова.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», - сказала глава ведомства порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Скворцова пояснила, что систему планируется запустить через два года. Для этого к концу 2021 года необходимо будет обеспечить цифровизацию региональных медицинских и фармацевтических организаций.

По словам министра, система позволит «кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте». Таким образом, нововведение «будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии и экономического развития страны».

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения РФ, затраты россиян на приобретение лекарств составляют около триллионов рублей ежегодно. Ранее Скворцова сообщила, что со следующего года россияне с сосудистыми заболеваниями смогут бесплатно получать лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU