Со следующего года россияне с сосудистыми заболеваниями смогут бесплатно получать лекарства

Вслед за популярными «прямыми линиями» президента министры тоже решили начать общение с народом по наболевшим вопросам в прямом эфире. В пятницу, 13-го сентября, в эфире новостного агентства МИА «Россия сегодня» выступила глава Минздрава, врач-нейрофизиолог, медик в пятом поколении, доктор медицинских наук, профессор Вероника Скворцова.

ПРО ГРИПП В ЭТОМ ГОДУ

Разновидность вируса, который нагрянет к нам в этом году (традиционно инфекция начинает бушевать в середине-конце ноября), будет близок к «свиному» гриппу 2009 года, рассказала Скворцова. Напомним, такой грипп опасен стремительным развитием опасных осложнений. Они бьют в первую очередь по легким, вызывая пневмонию. Страдает и сердечно-сосудистая система.

Главное и единственное серьезное средство защиты от гриппа - прививки, напомнила министр. Привитый человек в дальнейшем может заболеть гриппом, но почти в 100% случаев вакцинация защищает от осложнений, в том числе смертельно опасных, подчеркивают врачи. В нашей стране прививочная кампания уже стартовала. Рекомендуется привиться до конца октября - начала ноября, чтобы успел выработаться полноценный иммунитет против гриппа.

ЦИФРА

Заболеваемость гриппом за счет повышения охвата вакцинацией в России снизилась в 8 раз, а осложненные формы и смертность - почти в 20 раз, сообщила Скворцова.

О КАЛЕНДАРЕ ПРИВИВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

В течение ближайших двух лет будет расширен Национальный календарь профилактических прививок в России (НКПП). В частности, по словам главы Минздрава, планируется добавить вакцинацию против ротавирусной инфекции. В народе она известна как «кишечный грипп», грозит обезвоживанием организма с тяжелыми последствиями. Особенно ротавирус опасен для детей, и педиатры давно говорят о необходимости включить прививку в Нацкалендарь. Тогда она станет бесплатной, а родителей официально будут призывать к такой вакцинации.

Также Скворцова рассказала о планах ввести в НКПП прививку от ветряной оспы (ветрянки). И расширить вакцинацию от гемофильной инфекции для всех детей. Сейчас эта прививка полагается по календарю только детям из групп риска (определяет врач). Расширение вакцинации позволит снизить распространенность пневмоний, менингита и других опасных инфекций у всех детей раннего возраста, пояснила министр.

ПРО ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

Недавно «КП» писала о дефиците лекарств в аптеках, больницах и проблемах с получением препаратов для льготников. Эксперты рассказали, как получать компенсации, если не выдают положенных по закону медикаментов. Однако есть и другая проблема: людям нужны дорогие лекарства, но бесплатно при амбулаторном лечении они не полагаются. Самый распространенный пример - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Смертность от инфарктов и инсультов сейчас на первом месте среди причин преждевременного ухода россиян из жизни из-за болезней (больше только от ДТП и других травм).

- Мы планируем, что уже со следующего года больные с сосудистыми заболеваниями могут начать получать лекарства бесплатно в амбулаторном звене, - рассказала Скворцова.

Пока нет разъяснений, кто и при каких условиях попадет на такое льготное обеспечение. Эксперты отмечают, что новая льгота была бы очень эффективна для гипертоников. Современные лекарства для нормализации давления, а также для лечения широко распространенного атеросклероза по карману далеко не всем россиянам. В то время как своевременное лечение этих болезней помогло бы предотвращать инфаркты и инсульты.

ПРО ИЗМЕНЕНИЯ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

По новым правилам, вступившим в силу в этом году, граждане старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно, напоминает Вероника Скворцова. А с 18 до 39 лет - раз в три года, но у людей такого возраста есть право пройти ежегодный профилактический медосмотр (это как бы лайт-вариант диспансеризации с меньшим перечнем обследований).

Сегодня диспансеризацию и профилактический медосмотр можно пройти даже без привязки к своему региону, в том числе в отпуске или командировке, разъясняют в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Также можно посетить врачей по вечерам и по субботам.

- Именно благодаря диспансеризации сегодня более 56% рака удается выявлять на ранней стадии, - подчеркнула министр. - А у женщин рак молочной железы выявляют на 1 - 2 стадии уже почти в 80% случаев.

Сейчас в диспансеризацию включены 7 видов обследований на самые распространенные виды рака. Со следующего года добавят специальный комплекс для людей старшего возраста: проверки на ломкость костей, нарушения памяти, внимания и другие.

О НОВЕЙШИХ ПРЕПАРАТАХ ПРОТИВ РАКА

- В ближайшие годы появятся новые препараты, которые должны стать достоянием всего населения, а не только элитарных групп, - сказала Скворцова. И пояснила, что речь идет о медицине будущего - лечении рака на основе передовых генно-инженерных методов. В частности, по ее словам, российские ученые уже разработали технологии, которые позволяют «обучать» собственные иммунные клетки пациенты прицельно убивать опухоль.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Министр здравоохранения пообещала, что в течение всей следующей недели ведущие специалисты Минздрава будут дежурить в социальной сети «Одноклассники». Любой желающий может задать вопросы, сообщить свои проблемы и обратиться за помощью.