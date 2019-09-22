Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал страны Европейского союза выделять больше средств для Украины. Такая фраза прозвучала во время выступления главы государства на лужайке Белого дома в воскресенье, 22 сентября.
Американский лидер напомнил, что у Киева сейчас много проблем, а потому Германия, Франция и весь ЕС должны активнее его финансировать.
"Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - цитирует ТАСС президента.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этому году Трамп заморозил 250 миллионов долларов, которые планировалось выделить на военную помощь Украине. Глава Белого дома засомневался в том, что такой шаг все еще отвечает интересам Вашингтона.
Однако уже через несколько недель в Киеве сообщили о планах США по выделению еще большей суммы. Так, Украина получит не 250 миллионов долларов, а 390 миллионов.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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