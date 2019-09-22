2019-09-22T19:10:37+03:00
Политика

Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

Президенту США не нравится, что по сравнению с Вашингтоном страны ЕС выделяют Киеву так мало средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал страны Европейского союза выделять больше средств для Украины. Такая фраза прозвучала во время выступления главы государства на лужайке Белого дома в воскресенье, 22 сентября.

Американский лидер напомнил, что у Киева сейчас много проблем, а потому Германия, Франция и весь ЕС должны активнее его финансировать.

"Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - цитирует ТАСС президента.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этому году Трамп заморозил 250 миллионов долларов, которые планировалось выделить на военную помощь Украине. Глава Белого дома засомневался в том, что такой шаг все еще отвечает интересам Вашингтона.

Однако уже через несколько недель в Киеве сообщили о планах США по выделению еще большей суммы. Так, Украина получит не 250 миллионов долларов, а 390 миллионов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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