2019-09-13T12:29:20+03:00
Политика

Зеленский: "У нас прекрасные отношения со Штатами"

Президент Украины сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву $390 млн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский - президент УкраиныВладимир Зеленский - президент УкраиныФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прекрасными" отношения между Киевом и Вашингтоном, а также поблагодарил Государственный департамент и Пентагон за предоставление финансовой помощи. Заявление на эту тему было сделано в пятницу, 13 сентября, во время выступления главы государства на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Зеленский начал с того, что напомнил о заблокированных ранее США 250 миллионах долларов, которые планировалась выделить в качестве военной поддержки. Сайт kp.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп "заморозил" деньги, чтобы специалисты определили - отвечает ли такое вложение интересам Вашингтона.

"Теперь у нас прекрасные отношения со Штатами, потому что у нас теперь будет $140 и $250 млн. Я благодарен им за помощь", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что теперь Киев получит 390 миллионов долларов. Личные отношения Зеленского с Трампом также "хорошие".

"Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", - цитирует "Интерфакс-Украина" главу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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