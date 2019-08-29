Трамп приостановил выделение военной помощи Украине

СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-29T07:06:24+03:00

Решение о финансировании Киева будет пересмотрено

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился пересмотреть выдачу военной помощи Украине. В 2019 году сумма финансирования должна была составить 250 миллионов долларов.

Источник в администрации главы государства сообщил, что Трамп хочет убедиться в рациональном использовании средств в интересах Вашингтона. На время рассмотрения данного вопроса деньги будут заморожены.

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ИСТОЧНИК KP.RU