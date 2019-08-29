Трамп приостановил выделение военной помощи Украине
Решение о финансировании Киева будет пересмотрено
Изменить размер текста:
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился пересмотреть выдачу военной помощи Украине. В 2019 году сумма финансирования должна была составить 250 миллионов долларов.
Источник в администрации главы государства сообщил, что Трамп хочет убедиться в рациональном использовании средств в интересах Вашингтона. На время рассмотрения данного вопроса деньги будут заморожены.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»