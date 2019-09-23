2019-09-23T09:37:28+03:00
Политика

В Грузии у посольства США устраивают митинги с требованием выслать американских консультантов

Оппозиционеры обеспокоены влиянием советников США на политическую жизнь в стране
Юлия САЛЬНИКОВА
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Активисты в течение недели штурмуют здание посольства США в Грузии. Люди выходят с плакатами, суть которых сводится к требованию прекратить вмешательство иностранных советников на политическую жизнь в стране. Организаторами пикета стали оппозиционеры из «Альянса патриотов Грузии». Одно из требований митингующих, как передает РИА Новости, объявить персонами нон грата американских консультантов Дэвида Крамера и Мэтью Брайзу.

Активисты готовы добиваться высылки американских консультантов даже через суд.

- Грузия не банановая республика, и не надо вмешиваться в наши дела, — заявила лидер "Альянса патриотов" Ада Маршания, ее слова приводит РИА Новости.

Участники митингов предполагают, что летние протесты, связанные с визитом российского депутата Сергея Гаврилова, являются частью "работы" американских дипломатов, которые приезжали в Грузию незадолго до массовых волнений. Бывший вице-президент Джо Байден, экс-куратор кавказского направления в администрации Джорджа Буша — младшего Мэтью Брайз участвовали в конференции под названием "Влияние России на постсоветское пространство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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