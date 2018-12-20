США готовят Грузию к новой войне с Россией: Секретная биолаборатория, база НАТО и порт для атомных подлодок

- Знаете, что такое «красная пятница» в печально знаменитой Глданской тюрьме? Ты идешь через строй спецназовцев, которые бьют тебя ногами и битами. Потом доходишь до мордатого начальника, весь окровавленный, и он тебя спрашивает: «Ну, что, признаешь свою вину? Будешь говорить?» Я не признал. За себя я не боялся, только за свою семью, но ее успели спрятать мои друзья.

Генерал-майор Тристан Цителашвили - из тех, кого называют «настоящим мужиком». Простой в обращении, сильный, с отличной военной выправкой. И беды его не сломили. Когда мы идем по Тбилиси, с ним уважительно здороваются молодые мужчины: служили когда-то под его началом. Пехотный генерал, он знает цену терпению и выдержке. «Простите пехоте, что так неразумна бывает она», - когда-то пел Окуджава. Да, после августовской войны 2008 года Тристан поступил неразумно, но честно. Не струсил. И прямо обвинил Саакашвили в нападении на Цхинвали. Его немедленно арестовали, судили по делу об «измене родине» и дали девять лет тюрьмы. Но даже Евросоюз со временем вынужден был признать его политзаключенным, и генерала выпустили через четыре с половиной года.

- Я знаю, что они делали с бизнесменами, - рассказывает он. - Вот подходят к человеку на улице и говорят: завтра на этот счет перечислишь два миллиона долларов, нашему Мише очень нужно. «Да кто ты такой? Какие два миллиона долларов?» «А, это твои проблемы». А уже на следующий день бизнесмен приходит в свой кабинет, на его столе лежат фальшивые документы о его якобы преступлениях, и его тут же арестовывают. Бьют, пытают. Я все это видел в тюрьме. Людей иногда забивали до смерти. А жить-то хочется! Вот бизнесмен просится на допрос: соберу я как-нибудь два миллиона долларов. Э, друг, цена уже поднялась! Нужно пять миллионов! У тебя же друзья есть, родственники, а у них квартиры и машины. Или умирай тут. На втором этаже прямо в тюрьме был филиал грузинского банка и нотариус, где за час все оформляли. И люди шли и весь бизнес, все имущество свое и родственников переписывали на людей Саакашвили. Вот так дела делались. Только с меня было взять нечего. Самое страшное, что большинство этих преступников, сторонников Саакашвили, так и остались на своих местах.

Генерал Цителашвили собирает и готовит все документы по военным преступлениям Саакашвили для Гаагского трибунала. Но больше всего его беспокоит то, что происходит в Грузии прямо сейчас.

Иностранные советники готовят новые кадры для грузинской армии после разгрома в 2008 году. На территории Грузии проходят учения, в которых участвуют военнослужащие из США, Великобритании и некоторых других стран НАТО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОТКУДА КЛОПЫ?

Пять лет назад я впервые увидела в европейских магазинах грузинские орехи. Даже обрадовалась. Хоть враги, но все же свои. Может, голодная Грузия зарабатывать начнет. А потом они исчезли, и вот почему. Уже четвертый год весь урожай фундука, грецких орехов и цитрусовых сжирает прежде безобидный мраморный клоп. Это такое мерзкое вонючее насекомое, привычное для южных стран, но, в сущности, не опасное. Вернее, раньше было неопасным и малочисленным. При этом Аджария буквально погибает от него, а соседняя Турция, главный конкурент (сухопутная граница в двух шагах) и ухом не ведет. И победные турецкие мандарины, выращенные на азотных удобрениях, едут в Россию, полностью вытесняя маленький сладкие «сталинские» мандарины. (Сталин говорил, что хороший мандарин не может превышать в размере трех сантиметров. Все остальное - от химикатов.-Д.А.)

Но цитрусовые - это полбеды. А вот орехи дорого стоят на мировом рынке, с которого Грузию вонючий клоп внезапно вытеснил. Этим летом насекомые уже добрались до Тбилиси. А в Аджарии детские сады пришлось временно закрыть. Воспитательницы обнаружили огромное количество насекомых не только на стенах, но даже в детских кроватках. Они заполонили и сады, и жилые дома. Невозможно есть, когда клопы падают прямо в тарелку. С ними боролись всеми подручными средствами: и пылесосами, и вениками, и мухобойками.

Правительству пришлось подключить авиацию, но это не помогло. Весь урожай в очередной раз погиб. Вы можете себе представить, какое количество фермеров разорилось?!

Самое любопытное - все проверенные химикаты, которые легко убивали клопа прежде, вдруг перестали действовать. Клоп оказался неуязвим. По Грузии поползли слухи: опять эта проклятая американская лаборатория!

ЧТО ЖЕ ОНИ ТАМ ДЕЛАЮТ?

В 2011 годя рядом с Тбилиси с помпой открылся Центр общественного здоровья, на который американцы выделили $300 млн. Правда, открыло его почему-то Министерство обороны США, некое Агентство по снижению угроз (Defence Threat Reduction Agency). Центр назвали в честь американского политика Ричарда Лугара, который после крушения СССР уже в декабре 1991 года (наши новые «друзья» сильно торопились. ) разработал специальную программу в отношении бывшего СССР.

Самые интересные пункты программы: уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения, обеспечение процесса демилитаризации оборонных отраслей промышленности и конверсии военных возможностей и технологий (помните, как военные заводы стали кастрюли выпускать), расширение контактов между США и странами СНГ по военным вопросам и предотвращение нежелательного использования опыта и знаний в области сооздания вооружений. (В 90-х годах наших замечательных, но оголодавших ученых выкидывали на улицу без зарплаты и закрывали научные институты.- Д.А. ) Если эту программу перевести на человеческий язык: американцы явно спешили обезвредить ослабевшего противника. И это им почти удалось.

Уже к концу 2012 года Ричард Лугар рапортовал: деактивировано 7610 ядерных боеголовок, уничтожено 902 межконтинентальных баллистических ракеты, 498 шахтных пусковых установок, пущено на металлолом 33 атомных подводных лодки, 684 баллистических ракеты с подводных лодок, 155 бомбардировщиков, 906 ракет класса «воздух-земля» с ядерными боеголовками, засыпано 194 ядерных испытательных туннеля. При этом большинство ракет уничтожалось российскими специалистами. То есть американцы еще и сэкономили (а ведь на программу было выделено 8,79(!) миллиардов долларов, большая часть которых пошла в карман американским консультантам. Удивительно, как вообще в таких условиях Россия восстановила свой военный потенциал.

Но в бывших советских республиках сохранились биологические лаборатории, где велись серьезные научные разработки. США выразили обеспокоенность по поводу возможности утечки опасных штаммов. И даже «биологической атаки», которую обнищавшие страны СНГ могут совершить на саму Америку! Каким образом, к примеру, крохотная Грузия протянет ручки через всю Европу и океан, чтобы атаковать могущественные США, непонятно, но повод был найден.

«Общественное здоровье» грузин с той поры, как открылся Центр, в который Пентагон вбухал 300 миллионов долларов, никак не улучшилось. А вот уже в 2012-2013 годах в России погибло поголовье свиней от внезапного вируса африканской чумы, и в этом главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обвинил американскую лабораторию, и все наши либералы дружно посмеялись. Мало ли от чего свиньи гибнут?

Здание секретной биолаборатории.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Центр даже любезно пригласил журналистов: непременно посетите, мол, наше замечательное учреждение.

- Ну, вот мы с тобой придем в этот центр Лугара, как журналисты, и нам скажут «Добро пожаловать!» - замечает политолог Гулбаат Рцхиладзе. - И что мы увидим? Серьезных людей в белых халатах с пробирками в руках, которые расскажут, как они борются с тяжелыми заболеваниями. Ни ты, ни я ничего в этом не понимаем. Может, брошюрки подарят или чайку нальют.

- Не надо чайку! - испуганно говорю я. - То есть это будет вариант Колина Пауэлла, который трясет пробиркой со стиральным порошком. Только наоборот.

- Разумеется. Если это серьезный центр, они должны регулярно публиковать научные работы в международных журналах, докторские диссертации, и вообще, постоянные отчеты об их героических прорывах в лечении заболеваний. Где они? Кроме того, там должны постоянно работать международные наблюдатели-специалисты, и необходим допуск детективов, способных обнаружить скрытые помещения.

А они, как выяснилось, есть.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ЛЮДИ

- Ко мне обратился мой бывший подчиненный, который работал в этой лаборатории, - говорит генерал-майор Тристан Цителашвили. - Он тяжело заболел раком, и его уволили без компенсации. Молодой крепкий мужик, 38 лет. Имя называть не буду, человек он маленький и очень боится. Его нанимали через Министерство обороны, и он бросился туда за помощью и пенсией. И с ужасом обнаружил, что его личное дело не существует. Он вообще не числится в списках военнослужащих. Оказалось, что все личные дела работников лаборатории не только засекречены, но после их увольнения полностью уничтожаются. Был человек - и нет человека. Мне пришлось искать ему деньги на лечение.

Лаборатория имени Лугара в окрестностях Тбилиси.Фото: Дарья АСЛАМОВА

И вот что он рассказал. Когда лабораторию строили, рабочие получали специальный пропуск каждое утро. Рядовые рабочие. Настолько все было засекречено. Там есть минус два этажа, где создаются вирусы. И есть специальный этаж наверху, где работают только иностранцы. Грузины туда не допускаются.

Чем занимался мой бывший военнослужащий? Он перевозил контейнеры с вирусами спецмашинами в Кутаиси и Кобулети (городок в Аджарии).

- То есть как?! - в ужасе спрашиваю я. - В Грузии есть еще две лаборатории?

- Да, филиалы. В спецмашине были водитель, охранники и мой друг, отвечавший за контейнеры с вирусами».

Я как человек, выросший на фильмах-катастрофах, внезапно представляю себе никем не запланированное серьезное ДТП на дорогах Грузии. И вижу разбитые пробирки в мирной чудесной стране, из которых вырывается ад, способный уничтожить миллионы людей. И у меня мурашки идут по телу.

- Проводились опыты и на живых людях, - продолжает генерал. - Нам удалось достать документы о смерти 24 человек в лаборатории в один день в декабре 2015 года. В отчете указаны только половая принадлежность, номера пациентов, их год рождения, но нет фамилий и причины смерти. Мы передали эти документы в Москву, поскольку здесь их опубликовать невозможно.

Тина, жительница поселка Алексеевка: "Давно хочу свой дом продать. Да кто ж его купит рядом с лабораторией?"Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Но откуда они берут людей?

- Три возможности. За несколько лет со дня возникновения лаборатории пропали без вести около 400 человек. Нету тела - нету дела. Второе - есть безнадежно больные люди, например, гепатитом С. Терять им нечего. Вообразите, если им предлагают волшебную сыворотку. Да они на все согласятся, потому что терять им нечего.

- Но у таких людей нашлись бы родственники, которые бы потребовали запрос о причине смерти и о вскрытии.

- А если человек обратился тайно от родственников?

Мы спускаемся в подземный переход в центре Тбилиси.

- Да вот же они, готовые пациенты! - восклицаю я.

Пьяные бомжи гремят стаканчиками с мелочью, попрошайничая у сердобольных прохожих. И тут же прикладываются к бутылкам с домашним вином. «Вот напои такого человечка, дай ему денег и вези куда хочешь. Кто о нем вспомнит?!»

- Это все фейковые новости о лаборатории, - небрежно говорит политолог Вахтанг Маисая. - В Грузии на это никто не обращает внимания.

- Легко сказать: фейк. Но кто эти 24 умерших в лаборатории человека? Почему только номера в списке? Должны быть фамилии и причина смерти.

- Уверен, что наше Министерство здравоохранения строго следит за этим и проверило факты.

- Их нашли?

- Не знаю. Может, их и не было? Но лаборатория находится под полным нашим контролем.

Так говорят власти в Армении, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Украине, Молдове, Таджикистане, где с каждым годом растет количество секретных американских лабораторий и ширится сеть тайных биостанций. Нам даже неизвестно их точное количество! И мы не знаем, чем они занимаются! И жители страны под названием Россия спокойно спят по ночам, даже не знаю, что нас давно уже взяли в ядовитое кольцо.

Окончание следует.