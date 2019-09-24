"Ямал" подтвердил случаи перегрузок на шасси самолетов SSJ-100

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-24T14:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания "Ямал" и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили случаи перегрузок на шасси нескольких российских самолетов SSJ-100. Всего было зафиксировано семь таких инцидентов. Все они произошли во время взлета или посадки в период с августа по сентябрь.

Совместное заявление компаний по этому поводу было сделано после того, как в СМИ появилась информация о создании рабочей группы для проверки возможных неполадок.

"Для авиакомпании "Ямал" и для аэропорта Новый Уренгой безопасность является главным приоритетом в работе. По этой причине мы очень внимательно отнеслись к семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95", - говорится в пресс-релизе.

Представители компаний подчеркнули, что цифры не были критическими, но проверку потенциально возможных повлиять на шасси факторов все же решили провести. Специалисты Ространснадзора во внеплановом порядке изучили данные еще 12 сентября, однако не выявили никаких нарушений. У других перевозчиков, в том числе использующих самолеты SSJ-100, подобных проблем с перегрузкой в Новом Уренгое не возникало.

К изучению ситуации планируется привлечь АО "Гражданские самолета Сухого", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что правительство поручило выделить Минпромторгу почти четыре миллиарда рублей в рамках реализации программы развития семейства самолётов Sukhoi Superjet 100. Деньги будут направлены на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU