Бывший глава МИД Украины: Войдем в историю как страна, которая привела к импичменту президента США
Начало процедуры импичмента президента США взволновало не только американцев. На Украине обеспокоены тем, что косвенно повлияли на ситуацию. Ведь именно на разговор президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом ссылались демократы, требовавшие отставки американского лидера.
Главный аргумент – Трамп оказывал давления на Зеленкого по «делу Байдена», требуя расследования. Глава Белого дома в свою очередь обвинения отрицал и утверждал – разговор был дружеский. В итоге он согласился опубликовать расшифровку телефонного разговора, чтобы доказать, ничего «лишнего» сказано иностранному президенту не было.
На Украине считают, что импичмент Трампа ударит и по ним:
- Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украине останется как страна, привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны, - написал в твиттер Павел Климкин, бывший глава МИД Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU