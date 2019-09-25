2019-09-25T15:17:56+03:00
Политика

Бывший глава МИД Украины: Войдем в историю как страна, которая привела к импичменту президента США

Такую историческую роль Украины Павел Климкин связывает с «не очень веселыми перспективами»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Демократы инициировали начало процедуры импичмента ТрампаДемократы инициировали начало процедуры импичмента ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Начало процедуры импичмента президента США взволновало не только американцев. На Украине обеспокоены тем, что косвенно повлияли на ситуацию. Ведь именно на разговор президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом ссылались демократы, требовавшие отставки американского лидера.

Главный аргумент – Трамп оказывал давления на Зеленкого по «делу Байдена», требуя расследования. Глава Белого дома в свою очередь обвинения отрицал и утверждал – разговор был дружеский. В итоге он согласился опубликовать расшифровку телефонного разговора, чтобы доказать, ничего «лишнего» сказано иностранному президенту не было.

На Украине считают, что импичмент Трампа ударит и по ним:

- Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украине останется как страна, привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны, - написал в твиттер Павел Климкин, бывший глава МИД Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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