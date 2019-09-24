Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским

СЕГОДНЯ 21:23 2019-09-24T21:28:40+03:00

Это будет «полная» и «неискаженная» запись разговора

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Дональд Трамп принял решение опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Эти телефонные переговоры вызвали беспокойство в американских спецслужбах. Американский лидер якобы сообщил украинскому президенту информацию, которая «может нанести ущерб интересам США». Трамп критику отверг и утверждал, что ничего компрометирующего не было сказано. Однако, в СМИ появилась информация о давлении, которое Трамп мог оказывать на Зеленского во время разговора – дело в беседе касалось расследования по «делу Джозефа Байдена».

- Я в настоящее время нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляющей нашу Страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись моего телефонного разговора с Президентом Украины Зеленским, - написал Дональд Трамп в твиттер.

В комментариях к посту американский президент предупредил, что все увидят - разговор был "дружелюбным", никакого давления на Зеленского он не оказывал. Обвинения Трамп считает "охотой на ведьм". Запись собрала почти две тысячи ретвитов.

- Никто не доверяет стенограммам. Нам нужен звук, - писали в комментариях пользователи твиттер.

- Никогда не думали, что ты это сделаешь! БРАВО!!!

- Этот президент показывает, что реальная сила и государственное управление могут сосуществовать со сдержанностью.

- Дональд, мы покинули ООН в 1776 году. Почему ты там?

ИСТОЧНИК KP.RU