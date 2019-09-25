2019-09-25T23:59:59+03:00
Политика

Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе

Американский лидер выразил надежду, что украинский и российский президенты проведут встречу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что их российский коллега Владимир Путин стремится к урегулированию ситуации на востоке Украины. Глава Белого дома подчеркнул, что США рассчитывают на преодоление конфликта в Донбассе.

- Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением, - сказал американский лидер, обращаясь к Зеленскому.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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