Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе

25 Сент. 23:59 2019-09-25T23:59:59+03:00

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что их российский коллега Владимир Путин стремится к урегулированию ситуации на востоке Украины. Глава Белого дома подчеркнул, что США рассчитывают на преодоление конфликта в Донбассе.

- Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением, - сказал американский лидер, обращаясь к Зеленскому.

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ИСТОЧНИК KP.RU