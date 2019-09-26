"А чего грустные-то какие?": Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-26T09:21:32+03:00

Журналистка в соцсетях опубликовала фото со встречи президентов двух государств

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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала перемену в лице украинского лидера Владимира Зеленского, которая, по ее мнению, произошла после слов президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

- Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным, - с иронией отметила Скабеева в соцсетях. Журналистка выложила в Сеть фотографии со встречи двух лидеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734249" frameborder="0"></iframe> В генассамблее ООН прошла встреча Трампа и Зеленского.

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ИСТОЧНИК KP.RU