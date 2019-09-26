"А чего грустные-то какие?": Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Журналистка в соцсетях опубликовала фото со встречи президентов двух государств
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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала перемену в лице украинского лидера Владимира Зеленского, которая, по ее мнению, произошла после слов президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
- Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным, - с иронией отметила Скабеева в соцсетях. Журналистка выложила в Сеть фотографии со встречи двух лидеров.
В генассамблее ООН прошла встреча Трампа и Зеленского.
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ИСТОЧНИК KP.RU