2019-09-26T13:11:50+03:00
Политика

Центр командования США переедет в Польшу

Американские генералы больше не будут руководить действиями своих войск в Восточной Европе из Германии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центр командования США переедет в ПольшуЦентр командования США переедет в ПольшуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон создаст в польском городе Познань центр дивизионного командования, при помощи которого будет руководить действиями своих войск в Восточной Европе. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками, как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге», - сказал глава Минобороны в эфире Польского радио.

Блащак заявил, что американскими силами будут командовать не из Германии, так как до настоящего времени, а из Польши, где будет создан военный институт высокого ранга.

Радиостанция RMF FM сообщает, что на размещение 5,5 тысячи американских солдат Польша будет тратить из своего бюджета около 50 миллионов в год.

Отметим, что накануне, 18 сентября, в Германии начало работу новое совместное командование Североатлантического альянса. Полностью командование будет укомплектовано только к 2021 году и будет состоять из 160 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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