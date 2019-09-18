В Германии начало работу новое совместное командование НАТО

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-18T15:18:45+03:00

Полностью новое командование будет укомплектовано к 2021 году

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В немецком городе Ульм начало работу новое совместное командование Североатлантического альянса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НАТО.

«Создание совместного командования является частью усиленного сдерживания и обороны НАТО в ответ на изменение обстановки в области безопасности. Новое командование поможет ускорить, скоординировать и обезопасить передвижение бронетехники и пехоты союзников через европейские границы», - говориться в заиление пресс-службы

В альянсе уточнили, что полностью командование будет укомплектовано к 2021 году и будет состоять из 160 человек, в кризисных ситуациях - до 600. Ответственным за командование будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС Соединённых Штатов Тод Уолтерс.

Отметим, что Берлин начал увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU