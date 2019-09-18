В Германии начало работу новое совместное командование НАТО
В немецком городе Ульм начало работу новое совместное командование Североатлантического альянса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НАТО.
«Создание совместного командования является частью усиленного сдерживания и обороны НАТО в ответ на изменение обстановки в области безопасности. Новое командование поможет ускорить, скоординировать и обезопасить передвижение бронетехники и пехоты союзников через европейские границы», - говориться в заиление пресс-службы
В альянсе уточнили, что полностью командование будет укомплектовано к 2021 году и будет состоять из 160 человек, в кризисных ситуациях - до 600. Ответственным за командование будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС Соединённых Штатов Тод Уолтерс.
Отметим, что Берлин начал увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать гораздо больше.
ИСТОЧНИК KP.RU