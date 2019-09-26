Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Турции

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-26T14:43:42+03:00

Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула

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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Толчки зафиксировали в 10.59 по местному времени (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала, "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

А в августе 2018 года Индонезия пережила мощное землетрясение. Тогда местные ученые сообщили о подземных толчках в 7 баллов. Пострадали около 200 человек, свыше 90 – погибли. Несмотря на то, что эпицентр пришелся на остров Ломбок, ,толчки ощутили также на популярном у туристов Бали.

ИСТОЧНИК KP.RU