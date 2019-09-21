В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-21T17:48:19+03:00

Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала

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Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу, 21 сентября, на западе Албании.

Известно, что эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По последним данным, информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU