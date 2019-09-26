Эрдоган: при землетрясении в Стамбуле ранения получили восемь человек
В результате землетрясения магнитудой 5,9 в Стамбуле восемь человек получили легкие ранения, некоторым зданиям нанесен незначительный урон. На данный момент оценивается ущерб, нанесенный городу. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Произошедшее в Стамбуле сильное землетрясение, к счастью, не привело к серьезным последствиям. Восемь наших граждан получили легкие ранения, некоторым зданием нанесен незначительный ущерб, который сейчас оценивается", - сказал турецкий лидер.
Администрация губернатора Стамбула после землетрясения решила закрыть школы. Как сообщает Haberturk, происшествие привело к панике среди жителей города.
Как сообщал сайт kp.ru, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в четверег, 26 сентября, в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров, 7 километров под дном Мраморного моря.
ИСТОЧНИК KP.RU