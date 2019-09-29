2019-09-29T07:08:54+03:00
Политика

В Госдепе возобновили расследование о служебной переписке Хиллари Клинтон

Дело начали расследовать еще в 2015 году, но потом расследование прекратили
Юлия САЛЬНИКОВА
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Клинтон ранее поддержала начало процедуры импичмента ТрампаКлинтон ранее поддержала начало процедуры импичмента ТрампаФото: EAST NEWS
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В Госдепартаменте США проверят служебную переписку Хиллари Клинтон за то время, что она была госсекретарем страны. Расследование, начатое в 2015 году и спустя некоторое время приостановленное, по решению Госдепа возобновили. Как выяснила служба дипломатической безопасности, Клинтон вела рабочую переписку с личной почты. Как сообщает The Washington Post, в письмах была информация об иностранных должностных лицах и даже о содержании телефонных разговоров с иностранными дипломатами.

Следователи связались с 130 чиновниками за последние две недели и предупредили их об ответственности за «инцидент, связанный с безопасностью». При этом издание отмечает, что уголовное наказание участникам переписки не грозит. Но упоминание тех или иных политиков в деле может сказаться на дальнейшей их репутации.

Бывшие сотрудники администрации президента Барака Обамы назвали преследование Клинтон «агрессивным в высшей степени». В Госдепе уверяют – расследование не имеет дела с политикой Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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