"Это чрезвычайный случай": Хиллари Клинтон одобрила начало процедуру импичмента Дональда Трампа

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-25T11:29:14+03:00

Ранее демократ Нэнси Пелоси заявила, что основанием для такого шага стали попытки вовлечь президента Украины в заговор, чтобы навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену

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Американские СМИ пишут, что экс - госсекретарь США Хиллари Клинтон одобрила решение Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа.

- Я выступаю за начало импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай, - подчеркнула Клинтон.

Напомним, накануне спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Причиной для этого стали предполагаемая попытка американского лидера использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена. А также попытки скрыть эти незаконные действия, пишет People.

- Но эти последние поступки (Трампа) вокруг Украины, попытки вовлечь президента Украины (Владимира Зеленского) в заговор - если это не причина для импичмента, то я не знаю, (что может ей стать, - отметила Клинтон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого месяца в конгрессе США снова заговорили об импичменте Дональду Трампу. Как заявила спикер Палаты представителей, демократам необходимы «железные аргументы», которые убедили бы и республиканцев.

ИСТОЧНИК KP.RU