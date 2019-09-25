Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США

СЕГОДНЯ 21:03 2019-09-25T21:07:14+03:00

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Хиллари Клинтон считает Трампа опасным для США и обвиняет его в предательстве своего народа. Заявление она сделала на своей странице в твиттер. Клинтон, напомним, была соперником Трампа на президентских выборах в 2017 году, но проиграла нынешнему президенту США. Теперь экс глава Госдепартамента – в числе тех, кто активнее других в США заявляет о необходимости импичмента Трампа.

- Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей угрозой для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент, - написала Хиллари Клинтон.

Процедуру импичмента Президента США запустили после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. По мнению демократов Трамп оказывал давление на иностраного коллегу и требовал расследовать дело, связанное с другим соперником в выборах Байденом.

ИСТОЧНИК KP.RU