В России с ноября может подорожать «молочка»

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-30T07:44:27+03:00

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Этой осенью молочные продукты на прилавках магазинов могут подорожать на 10%. Возможный рост цен на «молочку» связан с тем, что с 1 ноября запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

К тому же, еще с середины июля на производстве и в торговых сетях проводится эксперимент по маркировке некоторых видов молочной продукции. А одновременный запуск двух систем контроля товаров потребует от предпринимателей дополнительных затрат, что может отразиться и на розничных ценах для покупателей, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова», - пояснила она изданию.

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С 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции – с этого дня все продукты с содержанием растительных жиров должны размещаться отдельно от 100-процентной «молочки». Ведомство проверило, как новые нормы соблюдают в магазинах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU