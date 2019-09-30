«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-30T13:18:52+03:00

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Как только в СМИ появилась новость о прибытии итальянского тренера в Москву, никто не сомневался в том, что Гаттузо прибыл, чтобы заменить Кононова на посту главного тренера московского «Спартака».

И «красно-белые» действительно сделали предложение итальянскому специалисту, после того, как уволили Олега Кононова. Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Кононов был уволен сразу после проигрыша «Оренбургу» в 11-м туре Российской Премьер Лиги. «Спартак» в этом сезоне еще не выиграл ни одного матча, а Кононов простоял у руля всего 9 месяцев.

У Гаттузо, уволившегося в прошлом сезоне из «Милана», есть предложение от другого итальянского клуба, «Дженоа», и несмотря на финансово выгодное предложение «Спартака», Гаттузо, по сообщениям итальянских СМИ, больше склоняется к возвращению в чемпионат Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU