«Спартак» сделал предложение Дженнаро Гаттузо
Как только в СМИ появилась новость о прибытии итальянского тренера в Москву, никто не сомневался в том, что Гаттузо прибыл, чтобы заменить Кононова на посту главного тренера московского «Спартака».
И «красно-белые» действительно сделали предложение итальянскому специалисту, после того, как уволили Олега Кононова. Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Альфредо Педуллы.
Кононов был уволен сразу после проигрыша «Оренбургу» в 11-м туре Российской Премьер Лиги. «Спартак» в этом сезоне еще не выиграл ни одного матча, а Кононов простоял у руля всего 9 месяцев.
У Гаттузо, уволившегося в прошлом сезоне из «Милана», есть предложение от другого итальянского клуба, «Дженоа», и несмотря на финансово выгодное предложение «Спартака», Гаттузо, по сообщениям итальянских СМИ, больше склоняется к возвращению в чемпионат Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU