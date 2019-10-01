Грузия зафиксировала рекордное снижение турпотока за последние 10 лет

1 Окт. 23:49 2019-10-01T23:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Грузии зафиксировали серьезное снижение турпотока. Ситуация продолжает ухудшаться уже три месяца. Эксперты связывают происходящее с введенными Россией временными ограничениями на осуществление прямого авиасообщения с южным соседом.

- В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики, — отметила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU