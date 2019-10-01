Грузия зафиксировала рекордное снижение турпотока за последние 10 лет
Отрицательная статистика - последствие запрета на прямое авиасообщение с Россией
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Грузии зафиксировали серьезное снижение турпотока. Ситуация продолжает ухудшаться уже три месяца. Эксперты связывают происходящее с введенными Россией временными ограничениями на осуществление прямого авиасообщения с южным соседом.
- В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики, — отметила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
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ИСТОЧНИК KP.RU