СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-22T10:47:14+03:00

Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Республиканской партии Леван Бердзенишвили сказал, что отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны [видео]

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Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили назвал наказанием для грузин запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. По его словам, отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны.

При этом Бердзенишвили не теряет оптимизма и надеется, что такое явление будет временным. В дальнейшем, ему хочется верить, что российских туристов заменят путешественники из других стран. «Причем более платежеспособных», - приводят слова политика Интерфакс.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан.

Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки. Причиной их стал визит российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента. В ходе столкновение протестантов и сотрудников правоохранительных органов пострадали более 300 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715874" frameborder="0"></iframe> Видео столкновений с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU