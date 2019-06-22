2019-06-22T10:47:14+03:00
В мире

Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России

Лидер Республиканской партии Леван Бердзенишвили сказал, что отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из РоссииОппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили назвал наказанием для грузин запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. По его словам, отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны.

При этом Бердзенишвили не теряет оптимизма и надеется, что такое явление будет временным. В дальнейшем, ему хочется верить, что российских туристов заменят путешественники из других стран. «Причем более платежеспособных», - приводят слова политика Интерфакс.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан.

Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки. Причиной их стал визит российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента. В ходе столкновение протестантов и сотрудников правоохранительных органов пострадали более 300 человек.

Видео столкновений с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море
Трамп отверг обвинения в изнасиловании в свой адрес
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Стоимость биткоина превысила максимум впервые с мая прошлого года
Абэ надеется на прогресс в переговорах с президентом России
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
В НАТО оценили вероятность конфликта с Россией
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания Трампа
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего Fox News
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес России
Погода в Москве на 22 июня 2019 года: ожидается дождь и гроза
Жители Тбилиси расстроены тем, что к ним не приедут туристы из России
Huawei подала в суд на Минторг США
Кравчук возмущен противоречивостью высказываний команды Зеленского
Минобороны опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости