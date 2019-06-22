Оппозиция Грузии назвала наказанием для грузин запрет на полеты авиакомпаниям из России
Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили назвал наказанием для грузин запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. По его словам, отсутствие миллионов российских туристов окажет влияние на экономику страны.
При этом Бердзенишвили не теряет оптимизма и надеется, что такое явление будет временным. В дальнейшем, ему хочется верить, что российских туристов заменят путешественники из других стран. «Причем более платежеспособных», - приводят слова политика Интерфакс.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан.
Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки. Причиной их стал визит российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента. В ходе столкновение протестантов и сотрудников правоохранительных органов пострадали более 300 человек.
Видео столкновений с полицией в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU