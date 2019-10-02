В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-02T12:12:34+03:00

Народный артист СССР был до сих пор востребован и принимал участие во многих мероприятиях

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Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Гии Канчели. Грузинский композитор умер в Тбилиси на 85 году жизни.

«То, что он ушёл, это большая утрата. Это был выдающийся композитор современности. Во времена Советского Союза для многих, особенно молодых музыкантов, композиторов, он был кумиром. Все изучали его партитуры, ноты, был элемент и подражания тоже», — цитирует Калимуллина RT.

Композитор добавил, что гордится своим знакомством Канчели. По словам Калимуллина, грузинский композитор до последних дней был очень востребован, его приглашали на многие современные мероприятия.

«Очень жаль, что его уже с нами нет. Я думаю, что его музыка будет жить. Язык музыки не знает границ», — заключил композитор.

Ранее смерть Канчели прокомментировала вдова Георгия Данелии, Галина Юркова-Данелия. В интервью ФАН она рассказала, что в последние годы Гия Канчели сильно болел и часто лежал в больницах, у него было больное сердце, отказали почки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735343" frameborder="0"></iframe> Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» «Кин-дза-дза», «Пасспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU