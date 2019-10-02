Вдова Данелии рассказала о болезнях Канчели

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-02T11:16:10+03:00

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Галина Юркова-Данелия, вдова Георгия Данелии, рассказала о недугах, от которых в последние годы жизни страдал композитор Гия Канчели. По ее словам, в последние годы народный артист СССР жил в Тбилиси и часто переезжал из дома в больницу и обратно. В последнее время, даже несмотря на плохое самочувствие, предпочитал больше времени проводить с семьей.

«Сердце у него… У него все время болело сердце. И отказали почки», - рассказала Юркова-Данелия «Федеральному агентству новостей».

Комментируя сотрудничество Канчели и Данелии, она отметила, что композитор работал до последнего, всегда был предан профессии.

«Они же были самыми близкими друзьями. Они работали очень славно. И очень много», - добавила Юркова-Данелия.

Ранее стало известно, что в Тбилиси умер Гия Канчели - грузинский композитор и народный артист СССР. Автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза» скончался после продолжительной болезни на 85 году жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735343" frameborder="0"></iframe> Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» «Кин-дза-дза», «Пасспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU