2019-10-02T13:56:19+03:00
Политика

Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Корниенко

Также под ограничительные меры может попасть министр юстиции России Александр Коновалов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Американские сенаторы во главе с Марко Рубио и Беном Кардином обратились к Госдепу и Минфину США с призывом ввести санкции в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

Меры должны стать ответом на "заключение под стражу многих россиян по политическим мотивам". Речь идет об активистах, журналистах, правозащитниках и сторонниках запрещенных на территории страны объединений. В качестве примера приводится имя бывшего сотрудника ЮКОС Алексея Пичугина, осужденного за убийство мэра Нефтеюганска.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бэнкси запустил собственный бренд и открыл выставочный зал
Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии
В Великобритании из-за урагана «Лоренцо» эвакуированы тысячи семей
ГИБДД будет выключать камеры фиксации нарушений в плохую погоду
Подготовка к будущей профессии: Алтайский край направил 40 млн рублей на обновление базы для обучения детей-инвалидов
В Союзе композиторов назвали смерть Канчели большой утратой
Умер Карел Готт - чешский эстрадный исполнитель
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений
Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью пенсионеров
Вдова Данелии рассказала о болезнях Канчели
Минэнерго рассчитывает провести "Северный поток-2" через воды Дании
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе