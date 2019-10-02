Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Корниенко

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-02T13:56:19+03:00

Также под ограничительные меры может попасть министр юстиции России Александр Коновалов

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Американские сенаторы во главе с Марко Рубио и Беном Кардином обратились к Госдепу и Минфину США с призывом ввести санкции в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

Меры должны стать ответом на "заключение под стражу многих россиян по политическим мотивам". Речь идет об активистах, журналистах, правозащитниках и сторонниках запрещенных на территории страны объединений. В качестве примера приводится имя бывшего сотрудника ЮКОС Алексея Пичугина, осужденного за убийство мэра Нефтеюганска.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU