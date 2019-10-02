Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Корниенко
Американские сенаторы во главе с Марко Рубио и Беном Кардином обратились к Госдепу и Минфину США с призывом ввести санкции в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.
Меры должны стать ответом на "заключение под стражу многих россиян по политическим мотивам". Речь идет об активистах, журналистах, правозащитниках и сторонниках запрещенных на территории страны объединений. В качестве примера приводится имя бывшего сотрудника ЮКОС Алексея Пичугина, осужденного за убийство мэра Нефтеюганска.
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ИСТОЧНИК KP.RU