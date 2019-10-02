На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-02T15:38:25+03:00

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1 октября Киев подписал чрезвычайно важный документ - «формулу Штайнмайера». По соглашению, Украина обязуется предоставить Донбассу особый статус.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил категорически против этого договора. По его словам, прямым следствием такого соглашения станет ослабление антироссийских санкций вплоть до их отмены. А этого, по мнению Порошенко, никак нельзя допустить.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил такую позицию Порошенко тем, что тот попросту хочется вернуться обратно в политику.

- Давайте теперь ещё вспомним Юлию Тимошенко, которая тоже выступила против “формулы Штайнмайера”. В нынешний момент и для Тимошенко, и для Порошенко критика формулы — это козырь. Они пытаются на волне антироссийской риторики вернуться в политику, - приводит его слова "ИА НСН".

Эксперт также подчеркнул, что отмена санкций выгодна как России, так и Украине.

- За пять лет Украина в результате разрыва торговых связей с Россией потеряла 36 миллиардов долларов. Если даже половину из этой суммы удастся вернуть, то для экономики Украины это имело бы очень положительный эффект, - добавил Охрименко.

ИСТОЧНИК KP.RU