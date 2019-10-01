Украина и ЛДНР подписали «формулу Штайнмайера»

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось со второй попытки подписать документ о «применении к урегулированию конфликта на Донбассе так называемой «формулы Штайнмайера», названной так по имени предложившего этот сценарий в бытность главой МИД ФРГ нынешнего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, стороны уже намеревались подписать этот документ 18 сентября, но Киев неожиданно отказался от этого шага, хотя текст плана был заранее согласован на встрече советников глав «нормандской четверки». Что представляет собой этот план? Грубо говоря, всего лишь конкретизацию и выстраивание в хронологическом порядке ряда основных пунктов Минских соглашений, выполнять которые Киев за это время так и не начал. И, похоже, и не собирался, оспаривая очередность тех или иных пунктов.

В «формуле Штайнмайера» порядок их выполнения определен весьма жестко и не предполагает никакого двойного толкования или шараханья в сторону.

1. Пунктом первым там значится проведение местных выборов на территории ЛДНР. Причем, как плачутся радикальные национал-патриоты Украины, «без разоружения боевиков, выведения российских войск и контроля Киева над всей границей с москалями». Оставим в стороне вопрос о состоятельности этих тезисов до другого раза, лучше почувствуем всю боль, испытываемую укрокарателями от документа, рожденного в Берлине.

2. После выборов Украина должна предоставить политическую и экономическую автономию на определенный срок.

3. Затем объявить амнистию всем участникам боевых действий со стороны ЛДНР.

4. И после этого Вооруженные силы республик превратятся в «народную милицию» и избранные на выборах по украинскому законодательству руководители регионов будут сами осуществлять руководство республиканскими силовыми ведомствами. Ну, а дальше там уже можно вести речь о возврате контроля над границами и т.д. Если дело дойдет.

Главное, что для предоставления особого статуса Донбасса и проведения выборов с участием ОБСЕ разработан конкретный механизм. Понятно, что никто в Киеве не хотел и слышать об этом и всячески сопротивлялся. Однако, представитель Украины в ТКГ второй президент Украины Леонид Кучма был просто вынужден поставить свою подпись. И сделать это с санкции нынешнего руководства страны.

Что теперь изменится после этого на Донбассе? Рискнем предположить, что в практическом плане почти ничего. На Украине уже вовсю кричат, что принятие этого плана равносильно государственной измене. Реализация «формулы Штайнмайера» грозит Зеленскому крупными волнениями, вплоть до очередного Майдана. Из чувств самосохранения он будет всячески затягивать. В МД Украины начнут сыпать нотами о необходимости изменить редакцию отдельных статей или их хронологический порядок, выступать, что Кучма не имел достаточных компетенций для подписания, заявлять о необходимости, в конце концов, вывода мифических российских войск и большего времени для исполнения каждого пункта плана, надеясь, что за это время удастся найти лазейку или другое решение. Одним словом, в ближайшие дни в Киеве будет весьма неспокойно. Но для нас-то главное, чтобы поспокойнее стало на Донбассе.