2019-10-02T20:26:58+03:00
Звезды

В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

При этом российская актриса продолжает отрицать все обвинения в свой адрес
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотикамиВ Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотикамиФото: Борис КУДРЯВОВ
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СМИ опубликовали в Сети новое видео задержания российской актрисы, звезды сериала "Счастливы вместе", Натальи Бочкаревой.

На кадрах видно, что сотрудник ДПС в присутствии понятых перечисляет обстоятельства задержания артистки. Полицейский объяснил Бочкаревой ее права и предложил пройти медосвидетельствование, однако она отказалась.

Наталья Бочкарева продолжает отрицать все сообщения в свой адрес. Более того, актриса пообещала привлечь распространителей этой информации к ответственности, пишет "Рен ТВ".

Напомним, в прошедшие выходные звезда сериала "Счастливы вместе" была задержана полицией в Москве по подозрению в хранении наркотиков. По некоторым данным, актриса находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Наталья Бочкарева сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Вместо передачи, посвященной актрисе, показали запись другой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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