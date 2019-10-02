В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
СМИ опубликовали в Сети новое видео задержания российской актрисы, звезды сериала "Счастливы вместе", Натальи Бочкаревой.
На кадрах видно, что сотрудник ДПС в присутствии понятых перечисляет обстоятельства задержания артистки. Полицейский объяснил Бочкаревой ее права и предложил пройти медосвидетельствование, однако она отказалась.
Наталья Бочкарева продолжает отрицать все сообщения в свой адрес. Более того, актриса пообещала привлечь распространителей этой информации к ответственности, пишет "Рен ТВ".
Напомним, в прошедшие выходные звезда сериала "Счастливы вместе" была задержана полицией в Москве по подозрению в хранении наркотиков. По некоторым данным, актриса находилась в состоянии наркотического опьянения.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Наталья Бочкарева сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Вместо передачи, посвященной актрисе, показали запись другой истории.
ИСТОЧНИК KP.RU